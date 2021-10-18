Вітчизняна виконавиця Вікторія Смеюха, колишня солістка групи "НеАнгели", яка припинила своє існування, показала себе в надзвичайно заворожуючому образі.

Як пише Politeka.net, Вікторія Смеюха стала дуже популярною виступаючи в групі "НеАнгели". Але нещодавно колектив припинив існування і співачці довелося зайнятися сольною кар'єрою, як і другій учасниці славі Камінській. Зірка презентувала вже одну пісню, яку назвала аналогічно групі, в якій була.

На новому фото Вікторія була в білому халатику і без білизни. Смеюха показала, як проводить час на відпочинку.

"Як не просто прокидатися від задушливого солодкого недільного сну, повертати звичний розпорядок у своє життя, поки не усвідомлюючи що все не вічне ... мені здається, що для мене завжди буде наступати понеділок і закінчуватися неділя. І найважливіше в цій зміні днів-розтягнути задоволення життя, наситити кожну хвилину сенсом, усвідомити і відчути момент", - написала Вікторія.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Красива", "красуня, обожнюю вас"," Хороша панночка", " Вікторія, ви будете заарештовані за вашу красу !!!!!", "Як це так, що місце поруч порожнє??)))".

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