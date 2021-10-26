Известная украинская певица, бывшая участница группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха разговорилась на интервью со Славой Деминым и рассказала о своем настоящем имени.

Как пишет Politeka.net, 35-летняя певица Виктория Смеюха 15 лет выходила на сцену вместе со Славой Каминской в составе известной группы "НеАнгелы". В 2021 году продюсер группы заявил о прекращении ее существования, а солистки начали сольные карьеры под псевдонимами VIKTORIA (Смеюха) и SLAVA KAMINSKA.

Мало кто из поклонников исполнительницы знает, что Виктория Смеюха - это ее сценический псевдоним. В интервью Славе Демину в программе "Слава+", экс-"НеАнгел" раскрыла свое настоящее имя.

Как оказалось, по паспорту певицу зовут Екатерина Смеюха.

"Ты по паспорту Екатерина была. То есть ты Екатерина Смеюха", - сказал Демин.

"Была и есть. До сих пор. Как минимум, Виктория дала мне мою популярность. Благодаря Виктории меня олицетворяют как артистку. Я разделяю, мне очень нравится, что именно вот это "Разделяй и властвуй". Я в жизни – Катя, такая властная, но при этом я душевно домашняя, все таки. И с друзьями, когда встречаемся, они меня называют только моим настоящим именем. Виктория – сценический образ", - сказала певица.

"Люди удивляются, особенно пограничники, когда видят в паспорте имя Катерина?",- написал Демин Смеюху.

Певица ответила, что порой они даже не открывают ее документы.

Ранее Politeka писала, что Смеюха из "НеАнгелов" намекнула, что не прочь закрутить роман с Дзидзьо или Козловским: "В жизни он...".

Напомним, что Смеюха впервые высказалась о сольной песне Каминской после распада "НеАнгелов": "Во-первых...".

A еще Politeka сообщала, что Смеюха призналась, как пережила распад "НеАнгелов" и раскрыла причину: "Я была напугана".