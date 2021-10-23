Відома українська співачка, екс-солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха відверто розповіла, з ким із зіркових холостяків могла б зустрічатися.

Як повідомляє Politeka.net, в YouTube-шоу "Слава +" Сміюха вибрала підходящих для неї кандидатур з тих, яких запропонував ведучий Слава Дьомін.

Вікторія Смеюха

На думку Смеюхи, Козловський дуже мужній хлопець зі своєю думкою. А Дзідзьо, за словами артистки, пропонував їй зіграти його дружину в майбутньому фільмі. Смеюха заявила, що він імпонує їй як чоловік.

«У житті він серйозний, мені дуже імпонує», - заявила співачка, додавши, що їй близькі люди, які вміють виношувати ідеї.

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Також Смеюха заявила, що могла б зустрічатися з Максом Барських, але перевагу все-таки віддала Дзідзьо. Закінчилося все тим, що ведучий записав виконавцю голосове повідомлення, в якому порекомендував запросити Смеюху на побачення. На такий крок ведучий зважився, бо Віка зізналася, що не запрошує чоловіків на побачення.

Вікторія Смеюха і Слава Дьомін

Додамо, що Смеюха відкинула кандидатуру Позитива через його шкідливі звички.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха похвалилася формами в халатику нарозхрист: "хороша панночка!".

Як повідомляла Politeka, Смеюха заговорила про сольну пісню Камінської: "по-перше...".

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