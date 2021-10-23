Відома українська співачка, екс-солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха відверто розповіла, з ким із зіркових холостяків могла б зустрічатися.

Як повідомляє Politeka.net, в YouTube-шоу "Слава +" Сміюха вибрала підходящих для неї кандидатур з тих, яких запропонував ведучий Слава Дьомін.

На думку Смеюхи, Козловський дуже мужній хлопець зі своєю думкою. А Дзідзьо, за словами артистки, пропонував їй зіграти його дружину в майбутньому фільмі. Смеюха заявила, що він імпонує їй як чоловік.

«У житті він серйозний, мені дуже імпонує», - заявила співачка, додавши, що їй близькі люди, які вміють виношувати ідеї.

Також Смеюха заявила, що могла б зустрічатися з Максом Барських, але перевагу все-таки віддала Дзідзьо. Закінчилося все тим, що ведучий записав виконавцю голосове повідомлення, в якому порекомендував запросити Смеюху на побачення. На такий крок ведучий зважився, бо Віка зізналася, що не запрошує чоловіків на побачення.

Додамо, що Смеюха відкинула кандидатуру Позитива через його шкідливі звички.

Нагадаємо, що Вікторія Смеюха похвалилася формами в халатику нарозхрист: "хороша панночка!".

Як повідомляла Politeka, Смеюха заговорила про сольну пісню Камінської: "по-перше...".

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