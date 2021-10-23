Известная украинская певица, экс-солистка группы «НеАнгелы» Виктория Смеюха откровенно рассказала, с кем из звездных холостяков могла бы встречаться.

Как сообщает Politeka.net, в YouTube-шоу «Слава +» Смеюха выбрала подходящих для нее кандидатур из тех, которых предложил ведущий Слава Демин.

По мнению Смеюхи, Козловский очень мужественный парень со своим мнением. А Дзидзьо, по словам артистки, предлагал ей сыграть его жену в его фильме. Смеюха заявила, что он симпатичен ей как мужчина.

«В жизни он серьезный, мне очень импонирует», - заявила певица, добавив, что ей близки люди, которые умеют вынашивать идеи.

Также Смеюха заявила, что могла бы встречаться с Максом Барских, но предпочтение все-таки отдала Дзидзьо. Закончилось все тем, что ведущий записал исполнителю голосовое сообщение, в котором порекомендовал пригласить Смеюху на свидание. На такой шаг ведущий решился, потому что Вика призналась, что не приглашает мужчин на свидания.

Добавим, что Смеюха отвергла кандидатуру Позитива из-за его вредных привычек.

Напомним, что Виктория Смеюха похвасталась формами в халатике нараспашку: "Хорошая барышня!".

Как сообщала Politeka, Смеюха заговорила о сольной песне Каминской: "Во-первых...".

Также Politeka писала, что Смеюха рассказала, как пережила распад "НеАнгелов": "Я была в ужасе".