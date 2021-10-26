Екс-солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка нещодавно почала свою сольну кар'єру, похвалилася несподіваним талантом, здивувавши шанувальників.

Як пише Politeka.net, 35-річна Смеюха тільки встає на ноги після розпаду "НеАнгелів", де вона співала останні 15 років. Дівчина вже випустила пісню, дає інтерв'ю, а також бере участь в популярних телевізійних шоу.

На свіжому фото незаміжня Вікторія вирішила продемонструвати свій кулінарний талант. Вона позувала на камеру, тримаючи в руках хачапурі, які тільки що витягли з духовки. Смеюха витягла язик, щоб фото вийшло більш спокусливим.

"Люблю готувати сюрпризи. А ви?",- підписала фото зірка.

У коментарях Вікторії залишили масу приємних слів і компліментів.

"Я тебе люблю..) Ти прекрасна..)", "Господиня", "Смачно", "Я на мить подумав, що це британське блюдо", "Тепер доведеться щось готувати, а то це знущання)", "Смачно... хочу перекусити", "Яка ти молодець", - пишуть користувачі Мережі.

Нагадаємо, що Смеюха вперше висловилася про сольну кар'єру Камінської та її нову пісню: "по-перше...".

Раніше Politeka писала, що Вікторія Смеюха розповіла, як її звуть насправді: "досі...".

A ще Politeka повідомляла, що Смеюха отримала пропозицію руки і серця: "ця людина...".