Екс-солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка нещодавно почала свою сольну кар'єру, похвалилася несподіваним талантом, здивувавши шанувальників.
Як пише Politeka.net, 35-річна Смеюха тільки встає на ноги після розпаду "НеАнгелів", де вона співала останні 15 років. Дівчина вже випустила пісню, дає інтерв'ю, а також бере участь в популярних телевізійних шоу.
На свіжому фото незаміжня Вікторія вирішила продемонструвати свій кулінарний талант. Вона позувала на камеру, тримаючи в руках хачапурі, які тільки що витягли з духовки. Смеюха витягла язик, щоб фото вийшло більш спокусливим.
"Люблю готувати сюрпризи. А ви?",- підписала фото зірка.
Рідкісне фото сім'ї Софії Ротару до трагедії спливло в мережі: "Шкода, що так рано пішов"
"Таємна дружина" Винника в екстра-коротких шортах показала, як потрібно виглядати в 47 років: "Які ніжки"
Зупинилося серце легендарного музиканта: рідкісна хвороба позбавила його можливості творити
Олег Винник розтривожив "вовчиць" своїми одкровеннями про проблеми: "Так ви були в біді... я плачу"
Власова після вильоту з "Танців з зірками" розповіла правду, про яку мовчала: "Тепер я можу..."
У коментарях Вікторії залишили масу приємних слів і компліментів.
"Я тебе люблю..) Ти прекрасна..)", "Господиня", "Смачно", "Я на мить подумав, що це британське блюдо", "Тепер доведеться щось готувати, а то це знущання)", "Смачно... хочу перекусити", "Яка ти молодець", - пишуть користувачі Мережі.
Нагадаємо, що Смеюха вперше висловилася про сольну кар'єру Камінської та її нову пісню: "по-перше...".
Раніше Politeka писала, що Вікторія Смеюха розповіла, як її звуть насправді: "досі...".
A ще Politeka повідомляла, що Смеюха отримала пропозицію руки і серця: "ця людина...".