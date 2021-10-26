Экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая недавно начала свою сольную карьеру, похвасталась неожиданным талантом, удивив поклонников.
Как пишет Politeka.net, 35-летняя Смеюха только встает на ноги после распада «НеАнгелов», где она пела последние 15 лет. Девушка уже выпустила песню, дает интервью, а также участвует в популярных телевизионных шоу.
На свежем фото незамужняя Виктория решила продемонстрировать свой кулинарный талант. Она позировала на камеру, держа в руках хачапури, которые только что вытащили из духовки. Смеюха вытащила язык, чтобы фото получилось более соблазнительным.
«Люблю готовить сюрпризы. А вы?», - подписала фото звезда.
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В комментариях Виктории оставили массу приятных слов и комплиментов.
«Я тебя люблю..) Ты прекрасна..)», «Хозяйка», «Вкусно», «Я на мгновение подумал, что это британское блюдо», «Теперь придётся что-то готовить, а то это издевательство)», «Вкусно... хочу перекусить», «Какая ты молодец», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Смеюха впервые высказалась о сольной карьере Каминской и ее новой песне: "Во-первых...".
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