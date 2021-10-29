Відома співачка Вікторія Смеюха після розпаду "НеАнгелів" несподівано показала миле фото з колишньою колегою по групі славою Камінською.

Як повідомляє Politeka.net, відома співачка Вікторія Смеюха, яка після розпаду групи "НеАнгели" почала сольну кар'єру, як і її колишня колега по дуету Слава Камінська, несподівано виклала в Instagram миле спільне фото. Цей знімок був зроблений раніше в рамках благодійної фотосесії українських знаменитостей для допомоги тваринам.

На кадрі Віка і Слава зображені разом, вони тримають в руках милих кошенят і дивляться в камеру з посмішкою на обличчях. Віка позує фотографу в стильній світлій блузі з об'ємними руками і цікавій пастельній спідниці, яку майже не видно. Камінська поруч з нею відображена в модному бежевому піджаку. Обидві з красивими укладками і макіяжем.

А ось у підписі до цього милого фото Смеюха спантеличила шанувальників, натякнувши на ворожнечу між їй і славою: "Брехня завжди токсична! Підлість завжди злочинна! Зрада завжди ранить! Зворотний бік любові - ненависть! Але!!! Зворотний бік ненависті - любов! Я завжди вибираю любов, а ви?". Шанувальники тут же почали обговорювати нову публікацію зірки.

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