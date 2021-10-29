Известная певица Виктория Смеюха после распада "НеАнгелов" неожиданно показала милое фото с бывшей коллегой по группе Славой Каминской.
Как сообщает Politeka.net, известная певица Виктория Смеюха, которая после распада группы "НеАнгелы" начала сольную карьеру, как и ее бывшая коллега по дуэту Слава Каминская, неожиданно выложила в Instagram милое совместное фото. Этот снимок был сделан ранее в рамках благотворительной фотосессии украинских знаменитостей для помощи животным.
На кадре Вика и Слава запечатлены вместе, они держат в руках милых котят и смотрят в камеру с улыбкой на лицах. Вика позирует фотографу в стильной светлой блузе с объемными руками и интересной пастельной юбке, которую почти не видно. Каминская рядом с ней запечатлена в модном бежевом пиджаке. Обе с красивыми укладками и макияжем.
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А вот в подписи к этому милому фото Смеюха озадачила поклонников, намекнув на вражду между ей и Славой: "Ложь всегда токсична! Подлость всегда преступна! Предательство всегда ранит! Обратная сторона любви – ненависть! Но!!! Обратная сторона ненависти – Любовь! Я всегда выбираю любовь, а вы?". Поклонники тут же принялись обсуждать новую публикацию звезды.
Напомним, Экс-солистка "НеАнгелов" Смеюха показала язык, впечатлив неожиданным талантом: "Вкусно".
Как сообщала Politeka, Виктория Смеюха из "НеАнгелов" раскрыла свое настоящее имя по паспорту: "До сих пор...".
Также Politeka писала, что Каминская из "НеАнгелов" избавилась от одежды и поразила видом после массажа: "Похожа на пуделя".