Певица Виктория Смеюха, которая была солисткой группы "НеАнгелы", показала свой новый образ и задала украинцам провокационный вопрос в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, бывшая солистка "НеАнагелов" Виктория Смеюха сейчас занята сольной карьерой, а также ведет страничку в Инстаграм. На новых кадрах звезда показалась в черном платье на тоненьких бретельках, а в руках держала сумочку.

"Генри Крамер (которому, как пишут вообще не везло с девушками, написал книгу «МОЛОТ ВЕДЬМ». Она стала началом всей вечеринки по искоренению красивых женщин, обвинённых в колдовстве.

Анна Гельди стала последней законно казненной за магию женщиной, спустя 300 лет. Верования в мозгах обывателей накладывались одно на другое, формируя специфический взгляд на мир, в котором было место и колдовству, и ангелам, и прочим проявлениям высших или низших сил.

Опыт никого ничему не научил. Поэтому многие усиленно наряжаются ведьмами. А как вы относитесь к выражению «все зло от баб»?", -написала Виктория.

Фанаты поставили сотни лайков и написали комментарии:

"Красота", "Волшебная красота", "Красивая фотография", "Очень красивая".

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