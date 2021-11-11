Відома українська співачка, екс-солістка групи "НеАнгели" Вікторія Смеюха, яка активно займається новими проектами, травмувалася на зйомках і розповіла про своє самопочуття.
Вікторія активно веде соціальні мережі вже давно, тому звикла показувати різні моменти свого життя, в тому числі і не дуже хороші. Цього разу Смеюха розповіла про свою травму на зйомках.
"Зйомки передачі проходили не так легко, як здається на телеекранах.🥲 Зі мною трапилася неприємна випадковість і я сильно розбила коліно.🩸На щастя професійна робота медпрацівників швидко поставила мене на ноги. 🙏 🏼 Давайте проведемо аналіз ситуації ❤ ️ может може мене хтось наврочив, @melovin_official або @ KAZKA.band?🤨 » - пожартувала в кінці Вікторія.
Користувачі відразу підтримали зірку:
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"Ось для чого завжди потрібно носити красиву нижню білизну) і собі коханій приємно, і випадки бувають різні😮; обережність не завадить🤘 🏻 💃 🏻; Вікторія, Ви така красуня! Для мене просто ідеал!😘 ; Блін ну як же так выз одужуй скоріше!❤ ️ ; Фігура бомба🔥 😍; добре, що все вже давно зажило❤️; до весілля заживе😅)))); треба було 3 рази через ліве плече».
Раніше в інтерв'ю зі Славою Дьоміним співачка розповіла не тільки про те, як пережила розпад групи, як починала сольну кар'єру, а й торкнулася теми особистого життя.
Як відомо, дівчина зустрічала з каскадером Іван Стрижаковим, який навіть зробив їй пропозицію. Пара планувала весілля, проте через п'ять місяців після пропозиції Смеюха дізналася про зраду коханого.
Нагадавши, Сміюха з "НеАнгелів" розповіла сумну правду про зраду коханого
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