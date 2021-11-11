Известная украинская певица, экс-солистка группы "НеАнгелы" Виктория Смеюха, которая активно занимается новыми проектами, травмировалась на съемках и рассказала о своем самочувствии.

Виктория активно ведет социальные сети уже давно, поэтому привыкла показывать разные моменты своей жизни, в том числе и не очень хорошие. В этот раз Смеюха рассказала о своей травме на съемках.

«Съёмки передачи проходили не так легко, как кажется на телеэкранах.🥲 Со мной приключилась неприятная случайность и я сильно разбила колено.🩸К счастью профессиональная работа медработников быстро поставила меня на ноги. 🙏🏼 Давайте проведем анализ ситуации ❤️‍🩹 Может меня кто-то сглазил, @melovin_official или @kazka.band?🤨» - пошутила в конце Виктория.

Пользователи сразу поддержали звезду:

«Вот для чего всегда нужно носить красивое нижнее бельё) и себе любимой приятно, и случаи бывают разные😮; Осторожность не помешает🤘🏻💃🏻; Виктория, вы такая красотка! Для меня просто идеал!😘; Блин ну как же так😢😢😢 Выздоравливай скорей!❤️; Фигура бомба🔥😍; Хорошо, что все уже давно зажило ❤️; до свадьбы заживёт😅)))); Надо было 3 раза через левое плечо».

Ранее в интервью со Славой Деминым певица рассказала не только о том, как пережила распад группы, как начинала сольную карьеру, но и затронула тему личной жизни.

Как известно, девушка встречала с каскадером Иван Стрижаковым, который даже сделал ей предложение. Пара планировала свадьбу, однако через пять месяцев после предложения Смеюха узнала об измене возлюбленного.

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