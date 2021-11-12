Экс-солистка группы «НеАнгелы», украинская певица Виктория Смеюха впечатлила видом на известном шоу, устроив настоящую демонстрацию своей фигуры.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у звезды появились фото с проекта «Хто зверху?». Она пришла на съемки в миниатюрном джинсовом топе, который подчеркнул ее атлетическую фигуру. На одном из снимков Смеюха залезла на стол к команде мужчин, засветив свои прелести перед Евгением Клопотенко и MELOVIN.

«Сегодня в программе #хтозверху! Уже в 19:00 на @novy_channel с прекрасными людьми! VIKTORIA - значит победа! В конечном счете предстоит разобраться самим, на чьей вы стороне», - подписала фото звезда.

В комментариях ей оставили массу восторженных слов.

«Образ очень классный, неординарный», «Красавица», «Бейба», «Богиня», «Круто», «Какая же ты классная Виктория, и фигура становится все круче и круче», «Как вино, с каждым днём все красивее», «Вот это женщина», - пишут пользователи сети.

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