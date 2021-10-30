Відома українська співачка, екссолістка гурту "НеАнгели" Вікторія Сміюха на інтерв’ю зі Славою Дьоміним розповіла про те, як дізналася, що її коханий зрадник.

Як пише Politeka.net, 35-річна співачка Вікторія Сміюха 15 років виходила на сцену разом зі Славою Камінською у складі відомої групи "НеАнгели". У 2021 році продюсер групи заявив про припинення її існування, а солістки почали сольні кар’єри під псевдонімами VIKTORIA (Сміюха) та SLAVA KAMINSKA.

На інтерв’ю зі Славою Дьоміним співачка розповіла не тільки про те, як пережила розпад гурту, як починала сольну кар’єру, а й зачепила тему особистого життя. Як відомо, дівчина зустрічала з каскадером Іван Стрижаковим, який навіть зробив їй пропозицію. Пара планувала весілля, однак через п’ять місяців після пропозиції Сміюха дізналася про зраду коханого.

"Якщо хтось не знає, це історія про те, що у вас були стосунки. Все йшло до весілля, а потім ти взнала, що він зрадив тобі з твоєю ж фанаткою", - сказав Дьомін.

Сміюха вона розповіла, як це сталося. Вона сказала, що дізналася про це з соцмереж.

"Я була на гастролях і мені прислали якесь фото і так і спитали: "Це не ваш?", - розповіла Вікторія.

"Тобто, це дівчина, з якою він зрадив?", - спитав Дьомін.

"Так, я думаю, так. Скоріше за все, це був продуманий хід. Він був в ярості, тому що дізнався, що я про це знаю", - сказала співачка.

Також співачка розповіла, що вона не так болісно пережила зраду, бо віддалася роботі. Сміюха сказала, що серйозні стосунки у неї були давно і вона не проти знову зав’язати стосунки.

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