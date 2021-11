Друга дружина популярного українського телеведучого, зірки «Маски» Володимира Остапчука, показала, як вони з коханим провели час у Парижі.

Як пише Politeka.net, в Instagram у Христини Горняк з'явилося романтичне відео, на якому вона танцювала із зірковим чоловіком на даху. На тлі нічного міста виднілася Ейфелева вежа.

"Пам'ятаю, як там було холодно і страшно, але навіть це не зможе затьмарити ті відчуття, які ми отримали разом! Танцювати на даху в центрі Парижа - це окреме задоволення! Хочу ще! Dance with me, my love!",- підписала відео жінка.

У коментарях їй залишили масу приємних і захоплених відгуків.

"Вам так підходить Париж", "пісня як у фільмах Тарантіно, точно підходить для вас", "Кайф", "Ви такі красиві)))просто як в голлівудському кіно. Дивишся на Вас, і віриш, що велика любов може все», «на це можна дивитися довго», «все ідеально», - пишуть користувачі Мережі.

