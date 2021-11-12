Вторая жена популярного украинского телеведущего, звезды «Маски» Владимира Остапчука, показала, как они с любимым провели время в Париже.
Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Кристины Горняк появилось романтичное видео, на котором она танцевала со звездным мужем на крыше. На фоне ночного города виднелась Эйфелева башня.
«Помню, как там было холодно и страшно, но даже это не сможет затмить те ощущения, которые мы испытали вместе! Танцевать на крыше в центре Парижа – это отдельное удовольствие! Хочу ещё! Dance with me, my love!», - подписала видео женщина.
В комментариях ей оставили массу приятных и восхищенных отзывов.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Веерные отключения электроэнергии: министр Шмыгаль объявил украинцам, что их ждет зимой
Дистанционное обучение в Киеве: детей хотят вернуть за парты, что известно о петиции
Молодая одесситка выпала с балкона высотки, кадры: в полиции озвучили свою версию
На границу с Беларусью стягивают Нацгвардию и полицию: к украинцам срочно обратились с просьбой
«Вам так подходит Париж», «Песня как в фильмах Тарантино, точно подходит для вас», «Кайф», «Вы такие красивые)))просто как в голливудском кино. Смотришь на Вас, и веришь, что большая любовь может все», «На это можно смотреть долго», «Все идеально», - пишут пользователи сети.
Напомним, что Кристина Горняк показала себя, прикрывшись только шляпой: "Не стоит бояться...".
Как сообщала Politeka, Кристина Горняк рассказала, как относится к детям мужа: «Они у него…».
Также Politeka писала, что Кристина Горняк резко изменила свое отношение к вакцинации: "Еще несколько месяцев назад...".