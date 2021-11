Вторая жена популярного украинского телеведущего, звезды «Маски» Владимира Остапчука, показала, как они с любимым провели время в Париже.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у Кристины Горняк появилось романтичное видео, на котором она танцевала со звездным мужем на крыше. На фоне ночного города виднелась Эйфелева башня.

«Помню, как там было холодно и страшно, но даже это не сможет затмить те ощущения, которые мы испытали вместе! Танцевать на крыше в центре Парижа – это отдельное удовольствие! Хочу ещё! Dance with me, my love!», - подписала видео женщина.

В комментариях ей оставили массу приятных и восхищенных отзывов.

«Вам так подходит Париж», «Песня как в фильмах Тарантино, точно подходит для вас», «Кайф», «Вы такие красивые)))просто как в голливудском кино. Смотришь на Вас, и веришь, что большая любовь может все», «На это можно смотреть долго», «Все идеально», - пишут пользователи сети.

