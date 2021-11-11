Вторая жена популярного украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк призналась, как относится к детям мужа от первого брака.

Как пишет Politeka.net, об этом она рассказала, отвечая на вопрос фолловеро на своей странице в Инстаграм.

37-летний известный украинский телеведущий, которого знают благодаря шоу "Маска" и "Співають всі" на канале "Украина" развелся со своей женой спустя 13 лет брака. За это время они обзавелись двумя детьми - дочкой Эмилией и сыном Эваном. Вскоре он женился на другой девушке - юристе Кристине Горняк.

Недавно фолловеры поинтересовались, почему Кристина не показывает на своей странице детей мужа, а также как она к ним относится.

«Отношусь прекрасно! Они у него хорошие и воспитанные. Не видите вы их в профиле, потому что нам их не дают (ну и плюс не совсем наверно правильно в такой ситуации их выставлять)», - ответила Горняк.

К слову, Остапчук неоднократно жаловался, что бывшая супруга не всегда позволяет встретиться с Эмилией и Эваном.

"Елена Войченко систематически нарушает установленный график свиданий с детьми. Надоело стучать в пустые двери. Вызвал полицию, чтобы зафиксировать систематическое нарушение моих родительских прав. У нас равноценные права с матерью. К сожалению, за такие нарушения вынужден буду обращаться в суд, чтобы защитить мои права", - заявлял телеведущий.

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