Вторая жена популярного украинского ведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк, которая еще несколько месяцев назад была против вакцинации, сделала вторую дозу прививки.

Как пишет Politeka.net, 37-летний известный украинский телеведущий, которого знают благодаря шоу "Маска" и "Співають всі" на канале "Украина", активно ведет свой блог в социальных сетях. В своем Instagram Остапчук делится личными фотографиями, а также показывает повседневную жизнь со своей второй женой Кристиной Горняк, на которой женился год назад.

Так, на этот раз Владимир поделился с поклонниками тем, что недавно Кристина сделала вторую дозу вакцины от коронавируса, хотя еще некоторое время назад была категорически против прививки.

"Тем временем Кристина сделала вторую прививку Pfizer. Еще несколько месяцев назад она была категорически против. Никого не убеждал, решение приняла сама", - написал Остапчук.

Напомним, что ранее в своем Instagram ведущий рассказал, что недавно сделал третью прививку от COVID-19 и стал одним из первых, кто решился на третью дозу.

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Напомним, что ведущий шоу "Маска" и "Співають всі" Остапчук встревожил признанием о проблемах со здоровьем: "С ватой в голове".

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