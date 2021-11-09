Відомий телеведучий і шоумен Володимир Остапчук, який веде шоу "Маска", знову заговорив про свою проблему.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі".

Так, цього разу телеведучий опублікував нові фото на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Володимир Остапчук заговорив про свою проблему зі сном. Він розповів, що такі проблеми були вже в його житті, коли він жив на дві країни - Україна-Канада. Але зараз знову повернулися.

"Поганий сон. Більшість радили препарат, але я його вже пив, коли жив на дві країни: Україна - Канада. По-перше, на нього підсаджуєшся, по-друге, я вирубувався (в літаках, наприклад) на 5 годин, потім спати не можеш, і ходиш, як з ватою в голові", - описав свою проблему Володимир Остапчук.

"Загалом, я чекав, поки накопичитися втома в попередні дні, почитав перед сном, вирубав телефон, зашторив щільно все)) і в підсумку вирубався на 10 годин. А перед сном гуляв на свіжому повітрі. Думаю, ще проблема в поганому матраці. У Парижі, в готелі, спало як немовля", - розповів телеведучий.

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