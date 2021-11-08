Дружина відомого телеведучого шоу "Маска" і "Співають всі" Володимира Остапчука Христина Гірник, прикрившись одним капелюшком, заговорила про ідеальних жінок.

Як передає Politeka.net, Володимир Остапчук є відомим телеведучим популярних шоу "Маска" та "Співають всі". Минулого року у нього стався гучний розрив зі своєю дружиною Оленою Войченко, яка на цей час не дає йому бачитися з їхніми дітьми. Незабаром він одружився з іншою дівчиною - юристом Христиною Гірняк.

Так, цього разу дружина Остапчука опублікувала нове фото на своїй сторінці в Instagram. Вона показала знімок, на якому прикрившись одним блакитним капелюшком позує на камеру, показуючи свої ідеальні плечі. Під фото вона вирішила висловити свою думку щодо того, чи бувають ідеальні жінки.

"Немає ідеальних жінок, як і чоловіків!



Є: "свої", "рідні", "теплі", "незабутні"…



І всі ці жінки - зі своїми "тарганами" в голові, зі своїм досвідом, зморшками та страхами!



Люблять не ідеальних.

Я думаю, що люблять справжніх!

Тому не варто боятися бути такою, яка є і жити так, як хочеться і як відчуваєш!



Що думаєте, бувають ідеальні жінки?", — запитала Христина Гірник.

Шанувальники залишили безліч коментарів під фото: "Яка красива дівчинка", "Дуже красива", "А посмішка здається ідеальною", "Красуня", "Як з обкладинки журналу".

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