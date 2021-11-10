Відомий український ведучий шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук приміряв образ з рюшками і блискітками, чим вкрай здивував свою дружину, Христину Гірняк - вона все зняла для мережі.
Популярний телеведучий активно розвиває і свої соцмережі, і нерідко дивує підписників, передає Politeka.net.
Часто Володимир Остапчук бере участь у зйомках зі своєю дружиною. Цього разу красуня записувала сторіс, в яких розповідала про новий лонгслів і штани, які нещодавно собі купила. Красуня хвалилася обновками, стоячи біля дзеркала, як раптом в кадрі з'явився її чоловік.
Володимир Остапчук вбрався в кофту з рюшками і блискітками, через що Христина нецензурно висловилася: "Б**ха муха! Навіть Геннадій посипався! Я в шоці!".
У підписі ведучий додав: "Геннадій - це наша квітка".
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Пізніше почулося, що вдалині впав якийсь предмет.
"А потім я щось розсипав з сумочки Христини", - написав Остапчук.
Зазначимо, Христина Гірняк і Володимир Остапчук одружені з минулого року. Зараз пара будує власний будинок.
Примітно, що телеведучий зі скандалом розлучився зі своєю попередньою дружиною Оленою Войченко, в шлюбі з якою у них народилося двоє дітей.
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