Відомий український ведучий шоу "Маска" і "Співають всі" Володимир Остапчук приміряв образ з рюшками і блискітками, чим вкрай здивував свою дружину, Христину Гірняк - вона все зняла для мережі.

Популярний телеведучий активно розвиває і свої соцмережі, і нерідко дивує підписників, передає Politeka.net.

Часто Володимир Остапчук бере участь у зйомках зі своєю дружиною. Цього разу красуня записувала сторіс, в яких розповідала про новий лонгслів і штани, які нещодавно собі купила. Красуня хвалилася обновками, стоячи біля дзеркала, як раптом в кадрі з'явився її чоловік.

Володимир Остапчук вбрався в кофту з рюшками і блискітками, через що Христина нецензурно висловилася: "Б**ха муха! Навіть Геннадій посипався! Я в шоці!".

У підписі ведучий додав: "Геннадій - це наша квітка".

Пізніше почулося, що вдалині впав якийсь предмет.

"А потім я щось розсипав з сумочки Христини", - написав Остапчук.

Зазначимо, Христина Гірняк і Володимир Остапчук одружені з минулого року. Зараз пара будує власний будинок.

Примітно, що телеведучий зі скандалом розлучився зі своєю попередньою дружиною Оленою Войченко, в шлюбі з якою у них народилося двоє дітей.

Нагадаємо, ведучий шоу "Маска" Остапчук після третьої дози вакцини посміявся над антиваксерами

Як повідомляла Politeka, ведучий шоу" Маска "і" Співають всі " Остапчук стривожив зізнанням про проблеми зі здоров'ям

Також Politeka писала, що ведучий» Маски " Остапчук не встояв, побачивши дружину в ефектній вузькій сукні