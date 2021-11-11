Друга дружина популярного українського ведучого Володимира Остапчука Христина Гірник зізналася, як ставиться до дітей чоловіка від першого шлюбу.

Як пише Politeka.net, про це вона розповіла, відповідаючи на питання фоловеро на своїй сторінці в Instagram.

37-річний відомий український телеведучий, якого знають завдяки шоу" Маска "і" Співають всі "на каналі" Україна " розлучився зі своєю дружиною через 13 років шлюбу. За цей час вони обзавелися двома дітьми - донькою Емілією і сином Еваном. Незабаром він одружився з іншою дівчиною-юристом Христиною Гірняк.

Нещодавно фоловери поцікавилися, чому Христина на своїй сторінці не показує дітей чоловіка, а також як вона до них ставиться.

"Ставлюся прекрасно! Вони у нього хороші і виховані. Не бачите ви їх в профілі, тому що нам їх не дають (ну і плюс не зовсім напевно правильно в такій ситуації їх виставляти)», - відповіла Гірник.

До слова, Остапчук неодноразово скаржився, що колишня дружина не завжди дозволяє зустрітися з Емілією і Еваном.

"Олена Войченко систематично порушує встановлений графік побачень з дітьми. Набридло стукати в порожні двері. Викликав поліцію, щоб зафіксувати систематичне порушення моїх батьківських прав. У нас рівноцінні права з матір'ю. На жаль, за такі порушення змушений буду звертатися до суду, щоб захистити мої права", - заявляв телеведучий.

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