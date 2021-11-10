Друга дружина популярного українського ведучого Володимира Остапчука Христина Горняк, яка ще кілька місяців тому була проти вакцинації, зробила другу дозу щеплення.

Як пише Politeka.net, 37-річний відомий український телеведучий, якого знають завдяки шоу "Маска" та "Співають всі" на каналі "Україна", активно веде свій блог у соціальних мережах. У своєму Instagram Остапчук ділиться особистими світлинами, а також показує повсякденне життя зі своєю другою дружиною Христиною Горняк, із якого одружився рік тому.

Так, цього разу Володимир поділився із шанувальниками тим, що нещодавно Христина зробила другу дозу вакцини від коронавірусу, хоча ще деякий час тому була категорично проти щеплення.

"Тим часом Христина зробила друге щеплення Pfizer. Ще декілька місців тому вона була категорично проти. Нікого не переконував, рішення прийняла сама", - написав Остапчук.

Нагадаємо, що раніше у своєму Instagram ведучий розповів, що нещодавно зробив третє щеплення від COVID-19 та став одним із перших, хто наважився на третю дозу.

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