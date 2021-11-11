Маленька дочка співачки Ані Лорак влаштувала вдома недитячі танці, знявши свої ефектні рухи на відео, яким тут же поспішила поділитися в соцмережах.
Як пише Politeka.net, 10-річна Соня-єдина дочка Лорак. Співачка народила її в шлюбі з турецьким бізнесменом Муратом Налчаджіоглу. Пара кілька років тому розійшлася через зраду Мурата, і тепер Соня живе удвох з мамою.
Незважаючи на свій зовсім ще юний вік, Соня активно веде сторінку в Instagram, де намагається вести себе як справжня блогерка. Цього разу дівчинка влаштувала танці в стилі "Тіктока".
Соня з'явилася на кадрах в милому домашньому халаті. Дівчинка налаштувала камеру, а потім почала зухвало танцювати під досить агресивну пісню. Рухи, які використовувала Соня, були явно не з репертуару 10-річних дівчаток.
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У мережі бурхливо відреагували на відео дочки Лорак.
"Гарнюня", "класна дочка моя улюблена я вже так сумую сильно за тобою і Ані Лорак... Обіймати...", "Супер", "моя хороша...", "Вогонь", - пишуть люди.
Нагадаємо, екс-чоловік Лорак з їх десятирічною донькою знову зібирався в подорож.
Як повідомляла Politeka, дочка Ані Лорак на відпочинку з батьком і його нареченою повторила образ своєї мами.
Також Politeka писала, 10-річна дочка Ані Лорак показала, за якими дорослими справами зібралася.