Дочь Ани Лорак со своим отцом Муратом Налчаджиоглу и его девушкой, которой он недавно сделал предложение, отдыхают на популярном украинском курорте - Буковель.

Как пишет Politeka.net, новыми кадрами отдыха Мурат поделился на своей странице в Инстаграм.

Мурат с невестой и дочерью от Лорак весело проводят время на гоном курорте Буковель, о чем поделились в личных блогах. Лилия вовсю публиковала ролики с будущей падчерицей. Похоже, они нашили общий язык.

В новых сторис Мурат показал Соню во время купания в чанах.

«Всем привет. Мы сегодня пришли в чан. Здесь очень горячая вода. Как вы видите, от меня идет пар. Веточки тоже здесь. Вот такая крутая атмосфера», - сказала девочка.

Интересно, что она одета была в точно такой же купальник, какой есть и у Ани Лорак.

Ранее певица певица засветилась в нем во время отдыха с дочерью в Турции.

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