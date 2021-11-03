Известная певица Ани Лорак выложила в сеть черно-белое фото и заинтриговала фанатов новой премьерой, которой все так ждут.

Как сообщает Politeka.net, знаменитая украинская певица Ани Лорак, которая после развода с мужем окончательно перебралась в Москву и строит карьеру в среде российского шоу-бизнеса, поделилась в сети долгожданным фото. Так, в звезда после долгого "молчания" порадовала поклонников в Instagram долгожданным селфи, которые все так любят.

На черно-белой фотографии Ани запечатлела себя в темной комнате, видимо, умостившись на кровати. Перед камерой она появилась в черном спортивном топе, который обтянул аппетитные прелести, а на голове у нее модная кепка. Волосы звезды распущены и небрежно уложены, а на ее лице легкий макияж с черными стрелками.

В подписи к публикации Лорак написала: "Всего несколько дней отделяют нас с вами от еще одной премьеры в рамках альбома #ЯЖИВА. В эту пятницу вы по-новому прочувствуете полюбившуюся многим песню "Не отпускай меня". Ждёте?". Пользователе тут же принялись комментировать новое фото звезды: "Клип? Очень ждём!", "Ждем! Давно не было от вас селфи. Красивая очень!", "Очень ждём", "Это же дуэт был", "Каролина, а будет клип на песню "Он"?", "Вот это новости. Очень жду! Какая же Вы милая. Обожаю. Хорошего вечера", "Очень ждём, Каролина, это будет прекрасно".

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