Мурата Налчаджиоглу, бывший муж Ани Лорак (Каролины Куек), показал, как проводит время с общей дочерью Софией, записав видео приключений.

Как пишет Politeka.net, в 2009 году Мурат и Каролина официально оформили отношения. В 2011 году уже у пары появилась дочь София, а в 2019 Лорак и Налчаджиоглу решили развестись. 10-летняя девочка уже ведет блог в Инстаграм, радуя поклонников певицы.

А в этот раз Мурат решил показать видео с девочкой, опубликовав его в своем блоге. В ролике Налчаджиоглу с девочкой были на аттракционе с большими перепадами высоты. Как можно понять, Мурат взял малышку на отдых в Буковель.

Когда начась движение, Соня крикнула: "Стремно, аааааааа..."

"Каникулы 2021 Экстрим любители", - написал Мурат под видео.

Фанаты посмотрели ролик более 2 тысяч раз и написали комментарии:

"Класс", "Умничка,она не боиться!!!", "София, ты супер, да", "На разводе, но всеровно самый заботливый лучшие папочка для Сони", "Какая красивая девочка".

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