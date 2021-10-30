10-летняя дочь Ани Лорак и турецкого бизнесмена Мурата Налчаджиоглу Соня продолжает удивлять социальные сети своими фото и видео с множеством фильтров.

У знаменитой украинской артистки Ани Лорак есть дочь от турецкого предпринимателя Мурата Налчаджиоглу, которую она воспитывает одна после развода. Тем не менее Мурат часто ездит в Россию, лишь бы увидеться с единственной дочерью.

В этот раз Соня показала, как преобразилась специально к празднику и сменила образ вместе с обработкой видео для Инстаграм.

«Готовка к Хеллоуин 👻🎃Я сегодня снимала эти видио во время подготовки к Хеллоуину я была с @verakrasavella ❤️‍🔥» - написала Соня под серией видео и фото, в которых покривлялась на камеру, спела и даже хвастнула новеньким образом с филтьрами.

«В школе раньше делали,, работу над ошибками", печалька😢; Ужас» - не оценили пользователи сети.

Как можно заметить по постам девочки в социальной сети, Соня уже освоила Инстаграм и теперь постоянно радует фанатов интересными фото и видео из своей жизни. Однако далеко не всегда из воспринимают позитивно, ведь кривляния ребенка с фильтрами часто удивляют пользователей.

Ранее на фото, которое девочка опубликовала в Инстаграм, Соня показалась крупным планом. Дочь Лорак решила продемонстрировать свои умения в мейкапе. Соня сделала губки "бантиком", демонстрируя, как их накрасила.

Напомним, маленькая дочь Ани Лорак и Мурата уливила необыкновенными переменами в виде

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