Дочь Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу, которая вместе с матерью после развода уехала жить в Рф, поделилась серией неожиданных видео со звездной певицей и показала артистку с другой стороны.

Каролина не показывает себя без косметики, а также часто пользуется фильтрами, чтобы уменьшить свой вес на представляемых фото. Причем артистка также не делится домашними моментами, предпочитая хранить всю тему личной жизни подальше от публики.

Тем не менее, дочь Каролины – юная девочка София решила стать блогером и теперь активно показывает в Инстаграм, как веселится дома и проводит время на отдыхе. На новых кадрах Соня похвасталась умением танцевать с мамой.

Причем звезда не осталась в стороне и решила повторить популярный челлендж из «Тик-Тока». Во время исполнения легких движений, артистка также показала, что выглядит не такой худой, как на постановочных снимках у себя в Инстаграм.

Лорак родила дочь Соню от Мурата в 2011 году.Крестным отцом девочки стал Филипп Киркоров, а крестной мамой - Ирина Бережная. Сейчас соня учится в гимназии, которая находится в столице России. 10-летняя малышка уже активно ведет социальные сети, где делится кадрами из личной жизни.

На другом видео Соня была в футболке, сидя в ванной перед камерой. Девочка использовала специальные накладны уши, чтобы сделать их эльфийскими. Девочка баловалась под музыку.

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