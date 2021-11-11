Вот это да!

Маленькая дочь певицы Ани Лорак устроила дома недетские танцы, засняв свои эффектные движения на видео, которым тут же поспешила поделиться в соцсетях.

Как пишет Politeka.net, 10-летняя Соня – единственная дочь Лорак. Певица родила ее в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара несколько лет назад разошлась из-за измены Мурата, и теперь Соня живет вдвоем с мамой.

Несмотря на свой совсем еще юный возраст, Соня активно ведет страничку в Инстаграм, где старается вести себя как настоящая блогерша. На этот раз девочка устроила танцы в стиле «ТикТока».

Соня появилась на кадрах в милом домашнем халате. Девочка настроила камеру, а затем начала вызывающе танцевать под довольно агрессивную песню. Движения, которые использовала Соня, были явно не из репертуара 10-летних девочек.

В сети бурно отреагировали на видео дочки Лорак.

«Гарнюня», «класная дочка моя любимая я уже так скучаю сильно за тобой и Ани Лорак... Обнимаю...», «Супер», «моя хорошая...», «Огонь», - пишут люди.

Напомним, экс-муж Лорак с их десятилетней дочкой снова засобирался в путешествие.

Как сообщала Politeka, дочь Ани Лорак на отдыхе с отцом и его невестой повторила образ своей мамы.

Также Politeka писала, 10-летняя дочь Ани Лорак показала, по каким взрослым делам собралась.