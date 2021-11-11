Маленькая дочь певицы Ани Лорак устроила дома недетские танцы, засняв свои эффектные движения на видео, которым тут же поспешила поделиться в соцсетях.
Как пишет Politeka.net, 10-летняя Соня – единственная дочь Лорак. Певица родила ее в браке с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу. Пара несколько лет назад разошлась из-за измены Мурата, и теперь Соня живет вдвоем с мамой.
Несмотря на свой совсем еще юный возраст, Соня активно ведет страничку в Инстаграм, где старается вести себя как настоящая блогерша. На этот раз девочка устроила танцы в стиле «ТикТока».
Соня появилась на кадрах в милом домашнем халате. Девочка настроила камеру, а затем начала вызывающе танцевать под довольно агрессивную песню. Движения, которые использовала Соня, были явно не из репертуара 10-летних девочек.
Украина жестко наказала мужа Аллы Пугачевой Галкина: в СБУ раскрыли, за что именно поплатился российский юморист
Пожар в небе: облака над Киевом окрасились в красные оттенки, кадры уникального явления
Вирус набирает обороты в Украине, десятки тысяч новых заболевших: удручающие данные
Непоправимое случилось с известной актрисой, скрывали две недели: "Такая красивая и такая судьба трагичная"
Блокировка пенсий и карточек "Ощадбанка": в Кабмине раскрыли сумму долга и что будет дальше
В сети бурно отреагировали на видео дочки Лорак.
«Гарнюня», «класная дочка моя любимая я уже так скучаю сильно за тобой и Ани Лорак... Обнимаю...», «Супер», «моя хорошая...», «Огонь», - пишут люди.
Напомним, экс-муж Лорак с их десятилетней дочкой снова засобирался в путешествие.
Как сообщала Politeka, дочь Ани Лорак на отдыхе с отцом и его невестой повторила образ своей мамы.
Также Politeka писала, 10-летняя дочь Ани Лорак показала, по каким взрослым делам собралась.