Бывший муж украинской певицы Ани Лорак (Каролины Куек) Мурат Налчаджиоглу живет сейчас в Киеве вместе со своей новой возлюбленной, пока его экс-пассия строит карьеру в Москве.
Несмотря на развод и расстояние, дочка Каролины и Мурата, десятилетняя София, много времени проводит с отцом. Только на днях они вернулись с горно-лыжного курорта Карпат Буковели, как, видимо, снова засобирались в путешествие.
Налчаджиоглу опубликовал в своих "сториз" в Инстаграм свежие кадры, на которых предстал с дочкой в автомобиле, передает Politeka.net. Турецкий бизнесмен и бывший муж Лорак сидел за рулем, а девочка на заднем пассажирском сидении. На следующих кадрах Мурат заснял дочку с розовым чемоданом на колесиках, очевидно, в аэропорту.
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Отметим, отдых отца и дочки в Буковеле был омрачен досадным инцидентом. Во время одного из экстремальных развлечений дочка Лорак позволила себе нецензурное словечко - у девочки вырвалось на эмоциях. Тут же на нее посыпался хейт в Сети. Отец встал на защиту Софии:
"Когда я просмотрел это видео, я сам сделал замечание своей дочке и удалил его, я не думал что из этого можно даже сделать новости 🤦♂️извините, мы забыли розовые очки дома, а показываем вам настоящую жизнь!".
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