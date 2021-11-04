Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу, который недавно сделал новой девушке предложение, устроил семейный отдых со своей дочерью и молодой избранницей и ее ребенком.

Недавно экс-супруг артистки показал, как сделал предложение своей возлюбленной Лилии, причем не стал рассказывать об этом публично и комментировать свое решение в каком-либо интервью.

Девушка работает визажистом, ведет свой Инстаграм, часто показывает свою маленькую дочь. При этом и она не стала комментировать личную жизнь, чтобы избежать скандалов. Недавно к Мурату приехала и его единственная дочь, которая ранее уже успела познакомиться с будущей мачехой, которую уже давно сравнивают с Каролиной и называют ее копией.

Так, сейчас Мурат с невестой и дочерью от Лорак весело провели время на украинском курорте Буковель, о чем поделились в личных блогах. Лилия вовсю публиковала ролики с будущей падчерицей, с которой сумела найти общий язык. Налчаджиоглу же показал в новом видео, как его дочь, дочь Лилии и она сама веселятся на отдыхе и, похоже, действительно общаются без конфликтов.

"У нас дурдом" - написала также Соня уже после прогулки под домашними кадрами.

После развода Лорак с турецким бизнесменом Муратом Налчаджиоглу их дочь София осталась жить с мамой в России, поэтому видится с ней он не так часто. При этом развод по желанию певицы был тайным и проходил без обсуждений на публике.

Сама Соня не скрывает, что скучает по нему, о чем пишет в своем аккаунте в соцсети. После отдыха с мамой девочка также похоже успела ранее приехать в Киев и даже встретилась с будущей мачехой.

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