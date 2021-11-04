Бывший муж Ани Лорак Мурат Налчаджиоглу увез их 10-летнюю дочку Софию на популярный украинский горный курорт Буковель, кадрами развлечений он поделился на своей странице в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, после развода Ани Лорак с Муратом, их дочь осталась жить с мамой. При этом отец периодически навещает девочку, а также возит на отдых.
Недавно Соня погостила у отца в Киеве, где также встретилась с будущей мачехой. Недавно стало известно, что Мурат сделал предложение своей девушке.
А сейчас Соня с папой отдыхают в Буковеле, выбирая для себя порой весьма экстремальные развлечения. Так, в новом посте на странице Мурата появилось видео, как они с Соней катаются на зиплайне. Девочка спускалась первой, а отец ехал за ней.
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