10-летняя дочь певицы Каролины Куек (Ани Лорак), показала себя и рассказала, куда собралась поехать, записав сторисы в Инстаграм.
Как пишет Politeka.net, Ани Лорак некоторое время была замужем за Муратом Налчаджиоглу, турецким бизнесменом. У пары появилась дочь Соня, которой сейчас 10 лет. Но Каролина и Мурат развелись несколько лет назад. Экс-супруг Лорак старается уделить время совместной дочери, а недавно ее брал с собой на отдых в Буковель. Соня уже добралась до социальных сетей и активно ведет там страничку.
На новых сторис Соня похвасталась своими ногами, лежа на кровати.
"Ну мы все еще не прощаемся", - подписала фото красотка.
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"Я еду снимать ногти. Я еду в машине, кстати, я уже в России", - сказала малышка в новом сторис.
На втором сторис Соня показала просто себя, сидя в авто и с пристегнутым ремнем. Девочка была в куртке и шапке.
"Я еду на ногти", - написала дочь Лорак.
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