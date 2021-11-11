Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес ошелешив зовнішнім виглядом в машині, вирішивши поділитися з шанувальниками потаємним.

Як пише Politeka.net, в Instagram у виконавця з'явилося фото, на якому він постав кудлатим. Дантес вирішив поговорити про свої недоліки.

"Заборонений плід солодкий. Я з тих, яким не потрібно щось забороняти. Прям з дитинства тільки я сам себе можу в чомусь обмежити. Я 1000 разів скачував спортивні програми на телефон, 1000 разів мені говорили не їсти солодке і борошняне, і я 1000 разів говорив: «Точно! З завтрашнього дня!",- поділився думками Дантес.

Артист зізнався, що йому вдалося побороти себе і почати виконувати обіцянки, дані собі.



"Моя мотивація - коли щось / чогось не можу зробити. Коли не міг зняти футболку на пляжі (т. як тіло було далеко від мого ідеалу), почав займатися собою. Коли прийшов у 18 років п'яним додому, і не міг стояти на ногах, відразу зрозумів, що мені не подобається", - зазначив артист.



Нагадаємо, що Дантес поїхав з Києва: «ось і знайшов другу половинку».

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