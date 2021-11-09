Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес, який також є тренером однієї і команд "Ліги сміху", записав відеозвернення.
Як пише Politeka.net, Дантес опублікував нові сторіс на своїй сторінці в Instagram.
Спершу чоловік Дорофєєвої показав кумедний ролі, знятий для Тікток.
"Поки всі ще сплять, вирішив тихенько зробити каву", - йдеться в підписі. Однак звуки кава-машини виявилися зовсім не тихими, через що відео виявилося досить кумедним.
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Потім Дантес записав звернення, коли вже їхав за кермом авто.
"Добрий ранок. Сьогодні зйомки фіналу "Ліги сміху". Вони прям з самого ранку", - сказав співак.
"У відео я збрехав. З самого ранку репетиції. Все", - уточнив він.
Нагадаємо, днями Наді Дорофєєвій довелося скасувати концерт через сильне отруєння. Співачці навіть знадобилася госпіталізація, але зараз артистка вже вдома.
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