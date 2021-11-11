Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес ошарашил внешним видом в машине, решив поделиться с поклонниками сокровенным.

Как пишет Politeka.net, в Инстаграм у исполнителя появилось фото, на котором он предстал лохматым. Дантес решил поговорить о своих недостатках.

«Запретный плод сладок. Я из тех, которым не нужно что-то запрещать. Прям с детства только я сам себя могу в чем-то ограничить. Я 1000 раз скачивал спортивные приложения на телефон, 1000 раз мне говорили не есть сладкое и мучное, и я 1000 раз говорил: «Точно! С завтрашнего дня!», - поделился мыслями Дантес.

Артист признался, что ему удалось перестроиться и начать выполнять обещания, данные себе.



«Моя мотивация - когда что-то/чего-то не могу сделать. Когда не мог снять футболку на пляже (т.к тело было далеко от моего идеала), начал заниматься собой. Когда пришёл в 18 лет пьяным домой, и не мог стоять на ногах, сразу понял, что мне не нравится», - отметил артист.



Напомним, что Дантес уехал из Киева: «Вот и нашел вторую половинку».

Как сообщала Politeka, Дантес с подведенными глазами похвастался новым успехом: "Подумала это Манескин".

Также Politeka писала, что Владимир Дантес признался во вранье: "Все...".