Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поділився новиною, яка шокувала його самого і вразила його зіркову дружину.

Як пише Politeka.net, музикант опублікував новий пост у своєму Instagram. У ньому Дантес поділився з шанувальниками хорошою новиною: через те, що всі квитки на його сольний концерт були розпродані, команда співака вирішила провести додатковий концерт.

"Ну що друзі, тут дивіться, яка новина. У нас SOLD OUT на мій концерт 2 грудня! Я трохи в шоці, навіть страшно дуууже)))) але звичайно, ми подумали про всі) з невеликим страхом і трепетом, але все таки ми вирішили дати ще одііін концерт!! Дуже чекаю вас на концерті. Ви неймовірні!!", - написав Дантес.

Він також поділився своїм фото, на якому позував в ефектному образі з піджаком з паєтками і підведеними очима.

Дорофєєва публічно пораділа за свого зіркового чоловіка.

"О так!", - не стримала емоцій співачка.

Шанувальники Володимира також відреагували на публікацію.

"Спочатку подумала Це Манескін", "це все мама", "даєш тур, де він співає!", "Вова та до тебе всі хочуть, відмова взагалі не приймається!", "Ти молодець. Ідеальний завжди і у всьому", - пишуть люди.

Нагадаємо, Володимир Дантес, чия дружина Дорофєєва опинилася в лікарні, зізнався у брехні.

Як повідомляла Politeka, чоловік Дорофєєвої Дантес поїхав з Києва і показав, з ким проводить час.

Також Politeka писала, що чоловік Дорофєєвої Дантес влаштував істерику на шоу "Маскарад".