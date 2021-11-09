Известный украинский певец и муж Нади Дорофеевой Владимир Дантес поделился новостью, которая шокировала его самого и впечатлила его звездную супругу.

Как пишет Politeka.net, музыкант опубликовал новый пост в своем Инстаграм. В нем Дантес поделился с поклонниками хорошей новостью: из-за того, что все билеты на его сольный концерт были распроданы, команда певца решила провести дополнительный концерт.

«Ну что друзья, тут смотрите, какая новость. У нас SOLD OUT на мой концерт 2 декабря! Я немного в шоке, даже страшно ооочень)))) Но конечно, мы подумали обо всех) с небольшим страхом и трепетом, но все таки мы решили дать ещё одииин концерт!! Очень жду вас на концерте. Вы невероятные!!», - написал Дантес.

Он также поделился своим фото, на котором позировал в эффектном образе с пиджаком с пайетками и подведенными глазами.

Дорофеева публично порадовалась за своего звездного супруга.

«О да!», - не сдержала эмоций певица.

Поклонники Владимира также отреагировали на публикацию.

«Сначала подумала это Манескин», «это все мама», «Даёшь тур, где ОН поёт!», «Вова да к тебе все хотят, отказ вообще не принимается!», «Ты молодец. Идеальный всегда и во всём», - пишут люди.

Напомним, Владимир Дантес, чья жена Дорофеева оказалась в больнице, признался во вранье.

Как сообщала Politeka, муж Дорофеевой Дантес укатил из Киева и показал, с кем проводит время.

Также Politeka писала, что муж Дорофеевой Дантес устроил истерику на шоу "Маскарад".