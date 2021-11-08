Вони знайшли один одного

Відомий український співак і чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес показав, який порятунок знайшов від виснажливих київських пробок і столичної суєти.

Як пише Politeka.net, артист поділився новим постом на своїй сторінці в Instagram. У ньому Дантес поділився враженнями від української природи Закарпаття.

"Бішон фрізе і мальтіпу-вчорашній день) майбутнє за буйволами)) хлопців, мегаполіси це, звичайно, добре. Але як же добре було на Закарпатті. Просто рай для тих, хто втомився від Київських пробок, поспіху і палаючих дедлайнів", - написав співак.

Він поділився фото, на якому позував на мальовничій галявині, обіймаючи за шию колоритного буйвола.

Шанувальники тут же відреагували на пост Дантеса.

"Як у Надійки справи?", "А ви схожі", "дуже красиво", "таке добродушне створіння, але якщо ви їм сподобаєтеся) так зворушливо спостерігати", "чимось схожі", "ось і нашол свою другу половинку",- пишуть люди.

Варто відзначити, що днями дружина Дантеса, співачка Надя Дорофєєва скасувала запланований концерт через те, що опинилася в лікарні. Втім, зірка вже обрадувала шанувальників, повідомивши, що відчуває себе краще і вже відпочиває вдома. У неї було сильне отруєння.

Нагадаємо, чоловік Дорофєєвої Дантес влаштував істерику на шоу "Маскарад".

Як повідомляла Politeka, чоловіка Дорофєєвої Дантеса розкритикували за новий проект зі скандальним блогером.

Також Politeka писала, що Надя Дорофєєва після термінової госпіталізації розкрила свій діагноз, фото з лікарні.