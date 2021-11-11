Знаменитий український дизайнер Андре Тан в новому пості на своїй сторінці в Instagram розповів про те, що пережив під час своєї «втечі від цивілізації» в гори.

Як пише Politeka.net, модельєр поділився своїм досвідом ретріта в горах, де в учасників на певну кількість часу забирають телефони і позбавляють людей можливості спілкуватися один з одним. За словами Тана, в основному вони займалися медитаціями.

"Отже, після того, як на 3 день я пережив мікро-кризу і мало не поїхав з ретриту, я почав відчувати зміни. По-перше, я відчув приголомшливу легкість, нібито скинув 10-20 непотрібних кілограм. По-друге, мій мозок почав працювати так, як ніколи в житті не працював", - розповів дизайнер.

Він згадав про те, як вночі їх виганяли гуляти в ліс, де вони могли розглядати природу гір, а кожен день учасники спостерігали за дикими тваринами.

За словами дизайнера, такі умови життя допомагають людині усвідомити багато про себе.

Так, сам Тан зізнався, що цей досвід дозволив йому зрозуміти, що в житті він занадто багато хвилюється про реакцію інших, а також зациклюється на дрібницях, не звертаючи уваги на загальну картину.

Крім того, дизайнер згадав, що під час медитації до нього прийшла ідея нової колекції зручного спортивного одягу «для душі».

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