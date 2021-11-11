Знаменитый украинский дизайнер Андре Тан в новом посте на своей странице в Инстаграм рассказал о том, что пережил во время своего «побега от цивилизации» в горы.

Как пишет Politeka.net, модельер поделился своим опытом ретрита в горах, где у участников на определенное количество времени забирают телефоны и лишают людей возможности общаться друг с другом. По словам Тана, в основном они занимались медитациями.

«Итак, после того, как на 3 день я пережил микро-кризис и чуть не уехал с ретрита, я начал чувствовать изменения. Во-первых, я почувствовал потрясающую легкость, будто бы скинул 10-20 ненужных килограмм. Во-вторых, мой мозг начал работать так, как никогда в жизни не работал», - рассказал дизайнер.

Он вспомнил о том, как ночью их выгоняли гулять в лес, где они могли рассматривать природу гор, а каждый день участники наблюдали за дикими животными.

По словам дизайнера, такие условия жизни помогают человеку осознать многое о себе.

Так, сам Тан признался, что этот опыт позволил ему понять, что в жизни он слишком много волнуется о реакции других, а также зацикливается на мелочах, не обращая внимания на общую картину.

Кроме того, дизайнер вспомнил, что во время медитации к нему пришла идея новой коллекции удобной спортивной одежды «для души».

Напомним, Андре Тан на руках у ведущего «Голосу країни» заговорил о таланте.

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