Відома співачка Оля Полякова розповіла, як вони з DZIDZIO (Михайло Хома) записували дуетну пісню на студії.

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Оля Полякова в інтерв'ю Каті Осадчій у програмі "Світське життя "розповіла про спільну роботу з DZIDZIO. Так, на своєму недавньому концерті Оля презентувала спільний трек з Михайлом, який є ще й автором цього хіта.

За словами Полякової, вони довго працювали в студії, щоб пісня вийшла просто ідеальною, а Михайло дуже до цього прагнув. "Дзідзьо написав цю пісню, він автор, він саундпродюсер. Він писав мене сім годин, мучив", - розповіла співачка.

При цьому Оля додала, що Хомі вдалося її приборкати, і вона весь час до нього прислухалася. "Я, коли в студії з чоловіком, я трохи граю таку жіночу роль, так як я роблю вдома. Я вмію поступатися. І я його слухалася, як дівчинка-піонерка, я все вислухала, все зробила, як він говорив. І так і треба", - зазначила Полякова.

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