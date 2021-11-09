Известный певец и шоумен Dzidzio (Михаил Хома) спел дуэтом с Олей Поляковой и дал ей неожиданное обещание.

Как сообщает Politeka.net, известный украинский исполнитель Dzidzio, которому приписывали роман с Олей Цибульской, и который недавно развелся с женой Ярославой, исполнил дует с суперблондинкой украинского шоу-бизнеса Олей Поляковой. После концерта в интервью Кате Осадчей Михаил поделился впечатлениями от выступления с Олей и дал ей неожиданное обещание.

"Выбрал себе еще одну Олю, чтобы стать посредине и загадать хорошее желание. Я имею хорошее желание, и пусть оно исполняется", - отшутился Dzidzio на вопрос Осадчей о дуэтах с двумя Ольгами.

Также Михаил Хома в этом интервью с Катей Осадчей дал неожиданно обещание Поляковой – написать для нее хит на украинском языке. Как известно, Оля не раз сетовала, что нет авторов, которые могут написать для нее настоящий украиноязычный хит, поэтому почти все песни в ее репертуаре на русском.

"Буду писать, только дайте мне немного времени. Но я напишу, для Оли точно напишу. Вот для Оли напишу такую песню, что она будет главным хитом Поляковой", - пообещал Dzidzio.

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