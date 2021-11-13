Известная певица Оля Полякова рассказала, как они с DZIDZIO (Михаил Хома) записывали дуэтную песню на студии.

Как сообщает Politeka.net, популярная украинская певица Оля Полякова в интервью Кате Осадчей в программе "Світське життя" рассказала о совместной работе с DZIDZIO. Так, на своем недавнем концерте Оля презентовала совместный трек с Михаилом, который является еще и автором этого хита.

По словам Поляковой, они долго работали в студии, чтобы песня вышла просто идеальной, а Михаил очень к этому стремился. "Дзидзьо написал эту песню, он автор, он саундпродюсер. Он писал меня семь часов, мучил", - рассказала певица.

При этом Оля добавила, что Хоме удалось ее укротить, и она все время к нему прислушивалась. "Я, когда в студии с мужчиной, я немного играю такую женскую роль, так как я делаю дома. Я умею уступать. И я его слушалась, как девочка-пионерка, я все выслушала, все сделала, как он говорил. И так и надо", - отметила Полякова.

Напомним, Полякова в "золотом" наряде похвасталась Осадчей особенным подарком от богатого мужа: "Семьдесят метров нам уже мало".

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