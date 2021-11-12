Катя Осадча, яка народила третю дитину 19 серпня, показала себе на нових фото, вразивши своєю фігуркою в Instagram.

Як пише Politeka.net, Катя Осадча вийшла заміж кілька років тому за Юрія Горбунова. Від минулого шлюбу на початку двохтисячних у Каті був син Ілля. У шлюбі з Горбуновим у пари з'явився син Іван. А нещодавно, 19 серпня, Осадча народила третю дитину, яку назвали Данилом. Але Катя вже повернулася до роботи, а ще не забуває про соціальну мережу Instagram, де ділиться найцікавішим.

На новому фото Катя була в чорній сукні. Зірка стояла на газоні, демонструючи розкішну фігурку.

"Колір або чб? Який ваш настрій сьогодні?",- написала Катя.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Вау"," Ух"," Колір"," шикарна фігура у вас) я теж нарешті скинула свої 30 кг"," невдале фото"," ніяку", " настрій робочий! Тому що сьогодні день одиниці!", "Навіщо себе так засушувати?", "ніби живіт болить".

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