Катя Осадчая, которая родила третьего ребенка 19 августа, показала себя на новых фото, поразив своей фигуркой в Инстаграм.

Как пишет Politeka.net, Катя Осадчая вышла замуж несколько лет назад за Юрия Горбунова. От прошлого брака в начале двухтысячных у Кати был сын Илья. В браке с Горбуновым у пары появился сын Иван. А недавно, 19 августа, Осадчая родила третьего ребенка, которого назвали Даниилом. Но Катя уже вернулась к работе, а еще не забывает о социальной сети Инстаграм, где делится самым интересным.

На новом фото Катя была в черном платье от Андре Тана. Звезда стояла на газоне, демонстрируя роскошную фигурку.

"Цвет или чб? Какое ваше настроение сегодня?", - написала Катя.

Фанаты поставили более тысячи лайков и написали комментарии:

"Вау", "Ух", "Цвет", "Шикарная фигура у вас) Я тоже наконец-то скинула свои 30 кг", "Неудачное фото", "Никакую", "Настроение рабочее! Потому что сегодня День Единицы!", "Зачем себя так засушивать?", "Будто живот болит"

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