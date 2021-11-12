Співачка Олександра Зарицька, солістка групи KAZKA, а також учасниця шоу "Танці з зірками", яка вилетіла з партнером Юрієм Мєшковим в останньому ефірі, знову повернулася на паркет.

Як пише Politeka.net, Олександра Зарицька цього року вирішила взяти участь у шоу"Танці з зірками". За час шоу Зірка скинула 20 кг, а також зблизилася зі своїм партнером Юрієм Мєшковим. В інтерв'ю Зарицька прямо не відповіла на питання, чи зустрічається пара, але сказала, що їм добре разом. В останньому ефірі Олександра вилетіла з проекту" Танці з зірками", буквально за крок від фіналу. Не забуває Зарицька і про Instagram, де ділиться з фанатами найцікавішим.

На нових сторіс Зарицька знову була на паркеті. Зірка знімала себе на телефон, звернувшись до українців:

"Ну що, місце зустрічі не змінити не можна. Я в тому самому залі, але вже без синців під очима. Ми готуємося до зйомки нашого кліпу", - сказала Олександра.

На другому сторіс Зарицька обіймала Мєшкова.

"Нарешті разом. Цей тиждень тривав цілу вічність", - написала Олександра.

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