Американська актриса, співачка, танцівниця і модель 25-річна Зендая потрапила в незручну ситуацію з сукнею під час дефіле по червоній доріжці.

Артистка стала популярною, знявшись в ролі Мішель "Ем Джей" Джонс в супергеройському бойовику "Людина-павук: Повернення додому" і в музичній драмі "Найбільший шоумен", пише Politeka.net.

На початку вересня актриса зі своїм колегою Тімоті Шаламе з'явилася на червоній доріжці 78-го Венеціанського кінофестивалю під час прем'єри нового фільму "Дюна". Вихід у світ двох акторів викликав великий фурор, і досі його обговорюють.

Зокрема, кілька годин тому в одній з груп в Instagram опублікували відео конфузу актриси. (Щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки). На кадрах Зендая дефілювала червоною доріжкою, коли шлейф її сукні зім'явся. Зірка зупинилася і підкинула його ногою, тим самим розправивши.

За три години пост зібрав сотню переглядів.

"Ідеальна навіть, коли поправляє ногою плаття", " хлопці, чому так смішно???? 😂 ", "Це дуже смішно", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, Зендая почала свій шлях до Голлівуду з роботи моделлю, а також в підтанцьовці, а потім послідували ролі в серіалах.

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