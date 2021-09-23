Американский актер, звезда нового блокбастера «Дюна» Тимоти Шаламе удивил поведением с девушкой
Известный артист в 25 лет стал одним из самых успешных актеров Голливуда, пишет Politeka.net.
Актер уже стал номинантом престижных премий, включая «Оскар» и «Золотой глобус», а ведь начинал он свой путь со съемки в рекламе.
В начале сентября актер появился на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля во время премьеры нового фильма "Дюна". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)
Артист посетил мероприятие вместе с коллегой Зендеей. Видео с ними опубликовали в русскоязычной фан-группе актера. Комментаторы заметили одну деталь - когда Тимоти Шаламе вышел из машины, он не подал руку актрисе. Также некоторые обсудили образы звезд.
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"Все отлично... Наряды, прически... Но. Мужчина даже руки не подал, чтобы помочь выйти из машины... Как-то неблагородно" - "Да, нам это сразу в глаза бросается. Может у них это так надо", "Не вижу абсолютно никакой красоты", "Бооожеее...какие они красивые", "Где там шикарность?", - написали пользователи сети.
Отметим, сейчас в странах Европы и США все больше размываются гендерные границы, поэтому такое правило этикета, как "подать руку женщине" постепенно отходит в прошлое.
Напомним, что звезда фильма «Дюна» Тимоти Шаламе в несуразной одежде засветился на встрече с фанатами
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