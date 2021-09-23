Американский актер, звезда нового блокбастера «Дюна» Тимоти Шаламе удивил поведением с девушкой

Известный артист в 25 лет стал одним из самых успешных актеров Голливуда, пишет Politeka.net.

Актер уже стал номинантом престижных премий, включая «Оскар» и «Золотой глобус», а ведь начинал он свой путь со съемки в рекламе.

В начале сентября актер появился на красной дорожке 78-го Венецианского кинофестиваля во время премьеры нового фильма "Дюна". (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы)

Артист посетил мероприятие вместе с коллегой Зендеей. Видео с ними опубликовали в русскоязычной фан-группе актера. Комментаторы заметили одну деталь - когда Тимоти Шаламе вышел из машины, он не подал руку актрисе. Также некоторые обсудили образы звезд.

"Все отлично... Наряды, прически... Но. Мужчина даже руки не подал, чтобы помочь выйти из машины... Как-то неблагородно" - "Да, нам это сразу в глаза бросается. Может у них это так надо", "Не вижу абсолютно никакой красоты", "Бооожеее...какие они красивые", "Где там шикарность?", - написали пользователи сети.

Отметим, сейчас в странах Европы и США все больше размываются гендерные границы, поэтому такое правило этикета, как "подать руку женщине" постепенно отходит в прошлое.