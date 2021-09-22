Американский актер, звезда нового блокбастера «Дюна» Тимоти Шаламе удивил странным луком на встрече с поклонниками

Как пишет Politeka.net, после выхода нескольких успешных картин с Шаламе в главной роли он стал одним из самых популярных молодых голливудских актеров. 25-летний Шаламе активно строит свою карьеру, с каждым годом получая все более крутые роли. Несмотря на столь юный возраст Шаламе уже был номинирован на несколько престижных премий, включая «Оскар» и «Золотой глобус». При этом дебют актера состоялся в рекламе.

На свежем снимке, который появился на одной из фан-страничек актера в Инстаграм, актер засветился на встрече с фанатами. Он был одет в несуразный разноцветный свитер.

«Симпатичный мальчик», - подписали фото авторы аккаунта.

В комментариях поклонники оставили массу теплых слов для своего кумира.

«Прекрасен в любом виде», «Какой милый», «Что за странный свитер? Но ему все равно идет», «Не боится быть собой», «Милашка», «Мой краш», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Тимоти Шаламе показал, что еще не готов взрослеть: кадры.

Как сообщала Politeka, у звезды "Дюна" Шаламе нашелся двойник, сходство поражает.

Также Politeka писала, что фото дочки Джонни Деппа и Шаламе взорвали сеть.